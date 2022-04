Milano, nella bigiotteria del centro commerciale gioielli di grandi marchi ma sono falsi: maxi sequestro da 700mila articoli

La Guardia di finanza di Milano ha sequestrato nel corso di due operazioni oltre 700 articoli di bigiotteria con marchi contraffatti e più di 272mila prodotti cosmetici privi dell'etichettatura prevista. In particolare i militari hanno trovato in un negozio di bigiotteria in un centro commerciale della città bracciali, collane, anelli e orecchini con i nomi di grandi marchi della moda, ma contraffatti. La merce è stata sequestrata e il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato.

Sempre a Milano i militari hanno rinvenuto oltre 272mila prodotti cosmetici privi della prevista etichettatura, all'interno di un locale di proprietà di un grossista operante in città. La merce è stata sequestrate e al responsabile è stata comminata una sanzione amministrativa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Aprile 2022, 11:18

