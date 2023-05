Milano, Orticola fiorisce tra il giardino Montanelli e la città

Fiorisce Orticola e i suoi boccioli spuntano in ogni giardino della città. La kermesse debutta oggi incurante della pioggia, mai come quest’anno sopportata in nome della siccità. E subito un incontro stimonate sulla “intelligenza dei fiori e il rispetto per la natura”. È la mostra-mercato di fiori e piante ospitata come da tradizione ai giardini Montanelli. Orticola esce appunto dal suo recinto naturale del parco con Fuoriorticola, eventi che toccano anche l’arte. È il caso della bella mostra fotografica di Mario Carrieri Amati Fiori alle Gallerie d’Italia: 12 maxi immagini (fino al 4 giugno). Fiori bussano alla porta di 26 tra musei (dalla Triennale al Poldi Pezzoli), orti, ville e giardini. E in 39 negozi ci sono le “vetrine fiorite”, allestite da 27 floral designer. Oggi al taglio del nastro il sindaco e anche il nuovo console generale del Giappone Kobayashi Toshiaki. Tante le piante da ammirare, a partire da quelle di cinque giardini siciliani: l’Orto botanico di Palermo; il Giardino Pantesco Donnafugata, in contrada Khamma, sull’isola di Pantelleria, le cui origini risalgono al 3.000 a.C.; il Giardino della Kolymbethra, giardino archeologico coltivato nella Valle dei Templi di Agrigento.