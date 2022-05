Fiori e piante, Orticola inebria Milano

Grazie dei fiori. Milano torna a fiorire con Orticola. Da oggi a domenica nei Giardini Montanelli si tiene la venticinquesima edizione della mostra mercato di fiori, piante e frutti, tra novità e specie rare e antiche, tornata finalmente dopo gli stop and go pandemici. Il tema In equilibrio con la Natura, è sviluppato da oltre 150 vivai fra Italia ed estero. Basti pensare che nella prima edizione gli espositori erano 37.

RARITÀ E DEDICHE Tra le rarità c’è la Nymphaea thermarum, originaria del Rwanda, dove viveva in una sorgente termale che si è essiccata determinando la sua scomparsa. Unico a riuscire a riprodurla, da alcuni semi, è stato Carlos Magdalena, botanico ed esperto di fiori tropicali dei Royal Botanic Gardens di Kew. Magdalena presenzia oggi proprio al primo dei “dialoghi in giardino” serie di incontri con ospiti internazionali e esperti botanici. E poi la Paeonia Orticola, creata da Roberto Gamoletti e registrata all’American Peony Society, dedicata proprio alla manifestazione e alla città.

FUORI ORTICOLA Laboratori per adulti e bambini e fiori per tutta Milano perché torna il Fuoriorticola. Fiori accostati alle opere di Hayez alla Gam, installazioni Museo del 900 legate alla «rosa nera» di Kounellis e al Poldi Pezzoli incastonate nella fontana. Composizioni floreali a tema anche nel Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, e al Festival teatrale della Triennale. E anche il concorso per Instagram sulle vetrine fiorite nei negozi, che decreterà vincitore la foto che ottiene più like e il floral designer che ha ideato la vetrina. E i visitatori di Orticola conservando il biglietto di ingresso alla mostra-mercato potranno accedere, gratuitamente o a prezzo ridotto, a 12 musei. Il ricavato della biglietteria viene devoluto da Orticola al verde di Milano, che comprende la manutenzione dei Giardini Montanelli, del Giardino Perego e del pergolato di gelsi realizzato nel 2019 nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Dal 5 all’8 maggio. Via Palestro, piazza Cavour, via Manin. Orari 14.30-18.30; ven-dom 9.30-19.30. Biglietto 12 euro in vendita solo sul sito orticola.org. Gratis per gli under 16.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 08:04

