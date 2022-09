Milano, Giacomo Poretti legge le stelle in cima al Duomo: «Con il naso all'insù tra ironia e mistero»

Il cielo stellato sopra di me, la legge comica dentro di me: si può esagerare parafrasando Kant, ma quando c’è di mezzo Giacomo Poretti tutto è effettivamente possibile. L’attore e comico, quando si svincola dal leggendario trio che forma con Aldo e Giovanni («abbiamo appena finito di girare il nostro ultimo film e ci siamo divertiti molto, speriamo sia lo stesso per il pubblico»), ha sempre un’idea tutta personale di planare tra alto e basso, sublime e ironia, filosofia, fede e, per l’appunto, comicità. Questa operazione Giacomo la fa insieme all’astrofisico Marco Bersanelli (docente in Statale e appassionato esploratore dei misteri del cosmo) con Due o tre cose sulle stelle, in scena (e che scena) domani sul Terrazzo del Duomo, nella navata centrale giusto sotto la venerata statua della Madonnina che protegge Milano. «Uno spettacolo che parla dei misteri del cosmo, di come si debba guardarli. E della necessità dello stupore», spiega Giacomo. Mistero, scienza e fede: «Il professore è un abile divulgatore e ci parla delle origini dell’universo, ci porta fino a dove la scienza può, cioè fino a un secondo e mezzo dal Big Bang. Di quel secondo e mezzo prima mi occuperò invece io, con le armi dell’ironia e della poesia. Perché lì sta il mistero». La gente fatica sempre più a stupirsi di tutto: gli effetti speciali digitali giocano con la realtà e la truccano «ma far comprendere quanto la Natura debba stupire spetta proprio agli scienziati e agli artisti». Abitare l’universo è una meraviglia, e la Cappella Musicale del Duomo, diretta da monsignor Massimo Palombella, a inizio e fine spettacolo, si aggiunge a sottolineare in musica questi momenti di contemplazione tra teatro e scienza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA