Germano Lanzoni: «La ricetta per far ripartire Milano? Cultura e fatturato»

Fino a pochi mesi fa Germano Lanzoni si agitava come una tigre in gabbia in pieno lockdown. A soffrire, in verità, erano in due: lui che di nome fa Germano, attore con tanta gavetta cresciuto alla scuola ironica di Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, e il suo alter ego, il mitico Milanese Imbruttito. «Si sta caricando come una molla – diceva - Appena può, parte con la prima fattura in Australia, la fa portare a nuoto dai Giargiana». La battuta faceva ridere, come sempre, eppure nascondeva la verità. E cioè che il Milanese Imbruttito stava scaldando muscoli e fatture per il suo primo film, Mollo tutto e apro un chiringuito, che arriverà nelle sale prima di Natale. Riprese sui set in Sardegna e Milano, in estate. Tutto ancora top secret. Ma una cosa si può rivelare: l’Imbruttito si aspettava di finire al cinema? «Ma va’. Ricordo ancora quando siamo partiti, nel 2013, con gli autori del Terzo Segreto di Satira. Primo video in piena Chinatown. Provavo la battuta “Come c… ti vesti, Giargiana?”. Mentre la dico esce da un negozio un muratore, che si incazza e mi manda a quel paese. Ho rischiato di finire la carriera lì, steso ko su un marciapiede di via Paolo Sarpi». Tra l’altro, lei è l’esatto posto del Signor Imbruttito. «Sono cresciuto in periferia, altro che Area C. Brusuglio, frazione di Cormano, ai piedi della Giargiania (e dove esiste la stupenda villa estiva di Alessandro Manzoni, da vedere assolutamente ndr). Classica famiglia anni ’70, i miei avevano bilocale a Milano, per ragioni di spazio ci siamo spostati. Da lì godevo di un punto di osservazione speciale su Milano: vedi i grattacieli da lontano, ma sotto casa c’era il mondo reale». Lei è la voce del Milan allo stadio, ma il Milanese Imbruttito quale squadra tifa? «Va pensato sia milanista sia interista. L’Imbruttito è sia bauscia sia casciavit. D’altronde l’arrivo di Berlusconi al Milan ha cambiato il luogo comune che voleva borghesi da una parte e proletari dall’altra». Questo calcio ancora la appassiona? «Questo sport ora viaggia su cifre assurde, ci sta diventando un po’ alieno. Alcune squadre spendono in un anno quanto il pil del Molise». In estate lei ha portato in scena il suo ultimo show “Di persona è un altro”, registrando sold out: è ottimista per la ripresa teatrale? «Fare teatro oggi, con le capienze ridotte, è una fatica. Si va sotto con le spese. Ma sono ottimista per natura: i pessimisti non sanno organizzare le feste». Ha inciso anche un disco, dal titolo “Dai retta a un pirla”. «È uscito poco tempo fa, lo definisco la degna sepoltura di sei canzoni e due monologhi dello spettacolo precedente, bloccatomi dal lockdown. Materiale scritto nel 2018. L’ho pubblicato in vinile, roba chic». Sottinteso: mica da Giargiana.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 06:15

