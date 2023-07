Milano, alla cedrata, crema salata o helathy: i nuovi gusti del gelato

Ai milanesi il gelato piace e tanto. In ogni stagione e soprattutto d’estate quando il caldo rende ancora più piacevole gustarlo, in cono o in coppetta ma che sia artigianale. Anche quest’anno nuove proposte per deliziarsi di un’infinità di nuovi gusti, e nuove gelaterie da testare. Davia San Giovanni sul Muro, le creme fredde “leggermente salate” dal sapore mediterraneo, tutte realizzate con materie prime 100% naturali provenienti da piccoli produttori, tra cui la mandorla salata di Sicilia, l’arachidi salate e caramello o lo yogurt con confettura di amarene candite che si affianca a quello con confettura albicocca Pellecchiella del Vesuvio e noci di Sorrento. In zona Cagnola, via Michelino da Besozzo, propone l’Abracadamia (base caramello, con nutella al caramello e noce macadamia salata), il Kinder Bueno White (cioccolato bianco con wafer al cioccolato e granella di nocciola) e il Lotus Specoolos (base biscotto Lotus belga, aromatizzato con caramello e cannella, variegato con nutella Biscoff con pezzi di biscotto). Per i fan della stracciatella, la meta di quest’estate è senza alcun dubbio(via Cadore e viale Legioni Romane) che ne propone otto nuove croccanti varianti tutte da scoprire, tra cui lo Straccia Pista (gelato al pistacchio, pezzi di cioccolato bianco salato aromatizzato al pistacchio e granelle di pistacchi), lo Straccia Tutto (gelato alla nocciola, con nocciole, pistacchi, mandorle, cioccolato bianco, al latte e fondente in pezzi) o lo Straccia Lampo (gelato al lampone, con cioccolato bianco in pezzi, crumble al lampone e lamponi in pezzi). Da(che ha da poco inaugurato in Darsena il suo primo store totalmente dedicato al gelato) fino al 15 settembre si può gustare la Cedrata Tassoni sotto forma di granita, un omaggio al soft drink che quest’anno celebra 230 anni. E tra le tante nuove aperture la seconda vetrina diin Buenos Aires, brand che affianca alla produzione classica una vasta selezione di gelati healthy senza zucchero, lattosio e glutine.