Milano, moda e calcio diventano gelato da Gusto 17

A Milano moda e campionato diventano gelato.

Con stadi e passerelle in parte off-limits com effetto pandemia, tifosi e fashionistas si possono gustare partite e sfilate, da casa e sui social, con un cono o una coppetta.

Una golosa opportunità proposta dall’agrigelateria Gusto 17 (tra le migliori in Italia secondo la guida del Gambero Rosso) che dal 2016 è riuscita a conquistare palati gourmet e amanti del gelato, a colpi di “palline” dai gusti unici e iniziative coinvolgenti.

Con la ripartenza della stagione della Serie A, è nata la sfida settimanale che vede scendere in campo due gusti associati alle squadre protagoniste.



Per esempio, per la prima di campionato, Juventus e Sampdoria, i laboratori di Gusto 17 hanno realizzato i gusti Bicerin (storica bevanda torinese) e Sacripantina (tipica torta di Genova), scelti direttamente dai tanti follower del brand tramite un social voting che aveva messo in lizza specialità locali come il gianduja, il bonet, il Dolce Torino, il pandolce genovese, la crema di Panera e il Gobeletto (dolcetto di pasta frolla ripiena di marmellata).

La proposta è di ricette e prodotti d’eccellenza provenienti da ogni parte d’Italia, coerente con la filosofia « del ge lato che noi mangeremmo » e « del gelato delle persone » di Gusto 17, come spiega Rossella De Vita, fondatrice del brand insieme a Stefania Urso e Vincenzo Fiorillo, applicata fin dall’apertura lasciando ai clienti la possibilità di suggerire un gusto originale, poi prodotto e venduto negli store di via Savona 17, via Cagnola 10 e Eataly Milano Smeraldo.

Ma Milano è capitale della moda, quindi l'omaggio al fashion è imprescindibile. Ecco quindi gusti in limited edition che celebrano colori iconici di altrettanti grandi stilisti del made in Italy: il Grigio Armani (a base di carbone vegetale e cioccolato fondente), il Giallo Fendi (stracciatella di mango) e il Rosa Schiaparelli (mousse di cioccolato rosa). Insomma artigianalità, italianità, stagionalità e personalizzazione che si assaporano in ognuno dei 17 gusti proposti ogni settimana. Tra i sempre presenti eccelle il pistacchio salato o il croccantino con visciole di Modena; tra gli stagionali, sono top il fico bianco del Cilento o il mango siciliano. Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Ottobre 2020, 07:05

