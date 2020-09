Milano, vandali in azione sul tram 14: danno fuoco al gel e l'autista spegne l'incendio

Hanno dato fuoco al dispenser del gel igienizzante presente su alcune linee dell'Atm a Milano e poi sono scappati. È l'atto vandalico compiuto ieri sera attorno alle 20 probabilmente da alcuni ragazzini sul tram 14, arrivato al capolinea in fondo a via Lorenteggio, con l'autista costretto a prendere l'estintore in dotazione su ogni mezzo e spegnere il principio d'incendio che si stava propagando sulla vettura. Sono stati danneggiati un sedile e ovviamente il dispenser da «un atto vandalico che avrebbe potuto anche creare conseguenze più gravi se non fosse stato per il pronto intervento del dipendente Atm», come si legge sulla pagina Facebook Tranvieri di Milano che ha pubblicato la foto dell'autista che spegne l'incendio con maschera antigas ed estintore.

Atm ha annunciato che presenterà denuncerà all'autorità giudiziaria l'atto vandalico. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Settembre 2020, 13:36

