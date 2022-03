Milano, il garage diventa una bisca clandestina: 18 indagati

Diciassette cittadini cinesi e una donna italiana di 31 anni sono stati sorpresi dalla polizia mentre giocavano d'azzardo in un garage in via Arnolfo di Cambio. Gli agenti hanno notato, intorno alle 2:30 della notte scorsa, le luci accese nel locale al piano terra (che è poi risultato intestato a un'associazione cinese) e hanno quindi proceduto ai controlli, scoprendo le 18 persone - di un'età compresa tra i 25 e i 43 anni - intente a giocare clandestinamente. Oltre ai tavoli da gioco, alle carte e alle fiches, sono stati sequestrati circa 25mila euro in contanti. Tutti i presenti sono stati denunciati per gioco d'azzardo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 13:39

