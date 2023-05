Alla milano Games Week ci sarà anche Albin Johnson, inventore della 51st Legion di Star Wars: «Con i nostri costumi vi porteremo su galassie lontane»

di Fabrizio Ponciroli

La Milano Games Week & Cartoomics è ancora lontana (24-26 novembre Fiera Rho), ma la temibile 51st Legion è già in marcia verso la metropoli. La comanda l’americano Albin Johnson: si tratta del più grande gruppo di “costuming” di Guerre Stellari al mondo. La 501st Legion, da lui fondata nel 1997 in Carolina del Sud, è un’organizzazione internazionale di fan appassionati della saga, che creano accurate repliche delle armature dei “cattivi”, ovvero delle “Forze Imperiali” (Stormtrooper, Sith, Clone trooper, cacciatori di taglie).

Com’è nata la sua passione per il mondo di Star Wars?

«Vengo da una famiglia povera. Ho vissuto con i miei fratelli in una fattoria isolata. Mio padre era un pilota nella seconda guerra mondiale e ci raccontava i combattimenti aerei. Quando, nel 1977, ci trasferimmo in una grande città, Star Wars era al cinema. Mio padre ci portò: la musica, le astronavi, i robot, i poteri magici… fu un’esplosione di immaginazione! Non riuscivo a smettere di pensarci! Crescendo, gli insegnamenti della Forza mi hanno aiutato a controllare le mie emozioni e ad affrontare le avversità. Quando persi una gamba in un incidente stradale, cominciai a indossare l’armatura di uno Stormtrooper per ricordarmi di essere forte e continuare a lottare».

Perché i cattivi di Star Wars sono tanto affascinanti? Qual è il suo preferito e perché?

«Lucas ha concepito Darth Vader ispirandosi ai samurai giapponesi, ha modellato gli Stormtrooper come scheletri, e tutti i macchinari sono enormi e spaventosi.

I requisiti per entrare a far parte della 501st Legion?

«Avere 18 anni e possedere un costume professionale di uno dei cattivi di Star Wars. C’è una vasta selezione: alcuni sono facili ed economici, altri complessi e richiedono molto lavoro».

Lei è molto impegnato in eventi benefici. Cosa ci si deve aspettare dalla 501st Legion alla Milano Games & Week?

«Per 25 anni, la 501st Legion ha aiutato le comunità locali in 60 Paesi. La Pink Force è la nostra migliore iniziativa di beneficenza, composta da Stormtrooper e altri personaggi vestiti di rosa per mostrare la loro compassione. Il Pink Force Day a Milano vedrà centinaia di fan orgogliosi provenienti da numerosi Paesi, tutti insieme per un magico spettacolo a tema Star Wars. Nella galassia lontana vi porteremo noi».

