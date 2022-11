Milano Games Week, Humberto Ramos: «Disegnare Spider-Man, il mio sogno di bambino»

di Fabrizio Ponciroli

Tra gli ospiti più attesi alla Games Week c’è sicuramente la matita di Humberto Ramos. Il 51enne fumettista messicano è noto per i suoi lavori per Marvel e DC Comics. Un vero artista con un debole per il supereroe con le ragnatele e per tutta la sua famiglia di amici e nemici...

Humberto Ramos, lei è molto noto al grande pubblico. Ci racconta i suoi inizi nel mondo del fumetto?

«Ho iniziato con i fumetti in Messico, ma il mio vero obiettivo era quello di disegnare supereroi. Ho partecipato al Comic Con di San Diego nel 1993 come ogni altro bambino per far vedere il mio portfolio, così sono stato scelto da Milestone Media e ho iniziato a lavorare per loro. Dopo circa un anno ho avuto la mia prima opportunità alla DC Comics».

Ha realizzato opere di grande qualità. Quale è quella a cui è più legato e perché?

«Sono cresciuto leggendo Spider-Man e per me è il personaggio più importante dell’intera industria dei fumetti. Detto questo, il mio più grande onore è stato quello di essere l’artista di Amazing Spider-Man».

Tra i “cattivi”, quale personaggio preferisce? Uno che, invece, non ama particolarmente disegnare?

«Com’è noto, Green Goblin è la vera e propria nemesi di Peter Parker ed è lui il mio personaggio preferito! Mentre a essere onesti Venom è daaaaavvero difficile da disegnare».

Cosa si aspetta dall’evento Milano Games Weeks & Cartoomics 2022? Gli italiani sono fan molto caldi…

«Mi aspetto di divertirmi e godermi del tempo di qualità con i fan italiani, di andare in giro e passare più tempo possibile a godermi lo spettacolo».

Quando non sarà impegnato in fiera, cosa farà in una città tanto ricca come Milano? Musei, cibo...

«Beh... sono aperto a suggerimenti!».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Novembre 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA