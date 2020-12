Milano, in Galleria del Corso sono planati gli angeli: nell'ex cinema Excelsior ha aperto i battenti Victoria's Secret

Gli angeli sono planati su Milano. Nei giorni scorsi nel complesso dell'ex cinema Excelsior-Mignon in Galleria del Corso 4 ha aperto il flagship store italiano Victoria's Secret.

Il marchio di marchio statunitense di abbigliamento è famoso soprattutto per la lingerie e il beauty, nonché per le sue celebri sfilate-evento che hanno visto in passerella le più famose top del mondo. Il taglio del nastro è avventuto dopo un intervento di valorizzazione degli spazi della Galleria, a due passi da piazza Duomo. L’intervento è stato eseguito nel pieno rispetto della valenza storico-architettonica del complesso, costruito tra il 1926 e il 1930 su progetto dell'architetto Pier Giulio Magistretti, valorizzando gli spazi destinati allo store dotati di finiture di qualità, dallo stile glamour e raffinato. L’immobile è parte della collezione di immobili di pregio del Fondo Cicerone, gestito da Fabrica Immobiliare SGR ed interamente sottoscritto da Cassa Forense.

Giovanni Maria Benucci, ad di Fabrica SGR, ha commentato: «Siamo orgogliosi di annunciare il compimento di questa operazione in un momento così delicato, in cui tanti settori della nostra economia e della nostra società sono intaccati dagli effetti della pandemia. Contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla ripresa dei consumi e consegnare alla città questo asset, rinnovato nell’estetica e nelle funzioni è una grande soddisfazione per un’azienda come Fabrica, tradizionalmente attenta agli elementi intangible dell’attività di asset management».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 19:17

