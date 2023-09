Milano, nuovo tetto di vetro e pavimento: nel centenario la Galleria del Corso si è rifatta il look

di Simona Romanò

Simona Romanò Lavori alle facciate, alla pavimentazione, alla copertura in ferro e vetro dell’ottagono centrale, agli intonaci decorativi e ai marmi. Dopo cento anni la Galleria del Corso, che collega piazza Beccaria con corso Vittorio Emanuele, si rifà il look grazie a un restauro da 8 milioni di euro realizzato da Trivella srl e interamente sostenuto dai privati. Ieri, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, la galleria è stata restituita alla città completamente rinnovata.

DECORO E MANTENIMENTO

Ora la sfida del Comune è «di preservarla». «Giusto cento anni fa qui c’erano ancora le ultime macerie. Adesso dobbiamo mantenere la Galleria a posto», ha spiegato Sala, ringraziando i privati. «Mi hanno segnalato due problemi. La pavimentazione è fragile, quindi, il passaggio di mezzi può creare problemi». Poi, vi è il rischio del «degrado notturno» con senzatetto che dormono lì. «L’amministrazione metterà in campo diverse modalità di controllo della zona, come per esempio, più illuminazione», ha osservato il sindaco.

RIQUALIFICAZIONE

L’attività più impegnativa, dicono i tecnici, è stata quella che ha interessato la copertura in ferro e vetro dove sono stati sostituiti 1.420 vetrini ognuno dei quali diverso per dimensione e disegno. All’opera anche squadre di esperti restauratori.

CANTIERE DI 11 ANNI

«L’intervento è nato nel 2012 e i primi lavori sono stati realizzati su una parte delle facciate nel 2016», ha spiegato Virginio Trivella, titolare dell’omonima impresa. Poi, «dal 2019 al 2023 è stato fatto il resto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 06:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA