Milano, è Jacopo tissi la star del Gala di danza per la pace agli Arcimboldi

Sulle punte non ci sono nazioni. Ci sono grazia, talento, arte. Conquistati con il sudore di ore di esercizi, con la tenacia di perfezione. «La danza è un messaggio di unione, universale», come la descrive il giovane talento Jacopo Tissi. Protagonista con tante altre stelle del Gala internazionale Pace for Peace. A ritmo di danza organizzato dal Teatro Arcimboldi il 7 aprile per raccogliere fondi per la Croce Rossa e per il fondo #milanoaiutaucraina. Tissi, primo ballerino del Bolshoi che ha lasciato Mosca dopo l’invasione russa dell’Ucraina, sarà affiancato, tra gli altri, dal primo ballerino del balletto nazionale spagnolo Sergio Bernal che danzerà Il cigno nella coreografia di Ricardo Cue; gli italiani Sasha Riva e Simone Repele eseguiranno un Inno alla vita, su loro coreografia e l’inno nazionale ucraino. Petar Dorcevski, direttore del balletto dell’Opera di Lubiana eseguirà Voyage sui passi di Renato Zanella. Ma soprattutto ci saranno primi ballerini russi e ucraini, insieme. I primi ballerini dell’Opera di Kiev Anastasia Gurskaya e Stanislav Olshansky eseguiranno la Forest Song, che fa parte del repertorio del teatro ucraino. La russa Liudmila Konovalova, prima ballerina dell’Opera di Vienna, con Jacopo Tissi interpreterà Le spectre de la rose con la coreografia di Fokine e con il moldavo Alexey Popov Il cigno nero. E Alina Cojocaru e Johan Kobborg, che sono stati ballerini principali del Royal Ballet di Londra, hanno deciso di inserire la coreografia No Man’s Land, che prende il titolo dalla definizione dell’area fra due trincee durante la prima guerra mondiale. E ancora Eugenia Korshunova, prima ballerina di Kiev che in Ucraina ha lasciato il marito, anche lui danzatore che ora si trova in una unità di supporto medico. E per gli ucraini rifugiati in Italia il teatro mette a disposizione posti gratis, da prenotare boxoffice@teatroarcimboldi.it. Il 7 aprile. Teatro Arcimboldi. Via dell’Innovazione, 20. Ore 21. Biglietti 100/35 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Aprile 2022, 05:55

