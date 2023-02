Milano, preso il borseggiatore della passante che accoltellò l'operaio

di Simona Romanò

È finito in manette il rapinatore che, giovedì scorso alle 7, ha borseggiato una donna in piazza Gae Aulenti, accoltellando l’operaio intervenuto per difenderla. È un 18enne egiziano, irregolare, già noto alla giustizia: l’ultimo arresto per furto è del 14 gennaio, che gli era costato il divieto di dimora a Milano. Ora è a San Vittore. L’episodio ha colpito per la ferocia: il ragazzo ha depredato della borsa e scaraventato a terra una 54enne per poi accanirsi contro l’operaio 29enne che la stava aiutando, ferendolo con una lama ricurva a spalla, gamba, polpaccio e tallone prima di fuggire. Gli investigatori del Commissariato Garibaldi-Venezia hanno intercettato l’aggressore grazie alle telecamere di videosorveglianza, che ne hanno ripreso il volto. I detective erano convinti che sarebbe tornato a colpire in Gae Aulenti e hanno pattugliato l’area: infatti venerdì, con un connazionale, si è presentato nella galleria sotto la piazza. Accompagnato in Questura, è stato riconosciuto dall’operaio accoltellato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Febbraio 2023, 06:30

