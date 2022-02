Milano, rubato un'auto di lusso a Brera: i due ladri traditi dalla "stazza" del complice

Il sovrappeso fa male alla salute. Soprattutto se le proprie linee “morbide” diventano motivo di riconoscibilità e fanno andare nei guai con la giustizia. È quanto è accaduto a due italiani di 52 e 55 anni, finiti ai domiciliari perché accusati di avere rubato una Porsche 911 a Brera lo scorso 5 settembre. L’indagine dei poliziotti del Commissariato Centro, coordinati dalla Procura, che avevano già recuperato e restituito al proprietario la vettura a inizio novembre, si è incentrata sulle immagini di videosorveglianza, su servizi di osservazione e pedinamento, nella raccolta testimonianze e nell’analisi del traffico telefonico. Il 5 settembre del 2021, intorno alle ore 20, tre uomini erano arrivatai in via Pontaccio, a bordo di un’utilitaria, dove era parcheggiata la Porsche 911. Uno di loro aveva forzato la serratura della portiera dell’auto sportiva; in pochi secondi aveva forzato il blocchetto di accensione mettendo in moto l’auto ed era partito ad alta velocità, mentre i complici fuggivano a bordo dell’altra auto. All’azione avevano assistito due passanti ai quali era rimasta impressa l’imponenza fisica del ladro salito sulla Porsche. Gli agenti hanno prima individuato l’autore del furto, poi il complice che faceva da palo e il luogo in cui tenevano nascosta l’auto, trovata il 3 novembre a Bareggio, con targhe risultate di un’altra autovettura. Per questo è stato denunciato un altro italiano, custode della vettura per riciclaggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 06:40

