Così i ladri rubano lo zaino nel fast-food: incastrati dalle telecamere, ecco chi sono

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 14:51

Hanno approfittato della sua distrazione durante il pranzo per rubargli lo, ma il loro piano criminale è finito ben presto. Subito dopo aver consumato il reato, lunedì pomeriggio, è arrivata la denuncia della Polizia di Stato di Milano per i due, nati in Francia e in Libia, sedicenti minorenni, senza fissa dimora e irregolari sul territorio. L'accusa è diin concorso ai danni di un 43enne che stava mangiando in un fast food del centro.Durante il servizio di prevenzione e repressione dei reati di tipo “predatori”, i poliziotti della Squadra Mobile si sonquando hanno notato due giovani stranieri che, vicino unin corso Vittorio Emanuele, osservavano dall’esterno i clienti. Poi son entrati e si son posizionati tra alcuni tavoli. Poco dopo hanno individuato la loro vittima e si son divisi i compiti: uno ha fatto il palo, l'altro con scioltezza ha preso uno zaino poggiato a terra, accanto ad un uomo che stava pranzando spensierato. All'uscita del fast food però c'erano iad attenderli.