Marocchino vuole entrare in casa per rubare ma ha fumato troppa erba e si accascia a terra: arrestato

Sabato 17 Agosto 2019, 22:36

È arrivato davanti alla porta dell'appartamento da derubare. Poi, dopo qualche tentativo maldestro di scassinarla, si è accasciato a terra ed è rimasto lì, stordito dalla troppafumata. Undi diciannove anni, marocchino regolare in Italia e con precedenti, è finito in manette con l'accusa di furto aggravato dopo aver tentato di entrare in una casa in via Bertacchi, suiL'allarme è scattato alle 8.10. Il custode del palazzo ha chiamato la Polizia dopo essersi accorto di non avere più il giubbotto con le chiavi di alcune abitazioni. Quando gli agenti - dopo un rapido giro tra i vari piani dello stabile - sono arrivati al secondo piano, si sono trovati di fronte a una scena incredibile: il 19enne era sdraiato per terra con il giubbotto del custode in mano, stordito e quasi dormiente.«Forse ho fumato troppa marijuana», si è giustificato il ragazzo, che con sé aveva anche un trolley pieno di abiti e di arnesi per scassinare porte. Per lui sono scattate le manette.