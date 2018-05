Clamoroso furto a casa del sindaco Beppe Sala: rubati gioielli e un Rolex mentre era al mare

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Brutta disavventura per il sindaco di Milano, che tornato da un fine settimana fuori porta si è visto svaligiare la sua casa in centro, un palazzo elegante in zona Brera. Il ‘bottino’ portato via dai ladri consisterebbe in qualche oggetto d’oro, una borsa di lusso e soprattutto unantico di grande valore: i ladri sono stati avvantaggiati dall’assenza di gran parte degli inquilini del palazzo, lontani per il weekend come lo stesso Sala, che si trovava al mare in Liguria.Il sopralluogo dei poliziotti ha accertato che non sarebbero: chi ha scassinato la porta, con un piede di porco, probabilmente non sapeva nemmeno fosse casa del sindaco. E non è la prima volta che nello stesso palazzo ci sono furti. Questo è stato messo a segno probabilmente sabato sera o nella notte tra sabato e domenica: gli inquirenti stanno già indagando con l’ausilio delle telecamere della zona, per seguire le tracce dei ladri.I furti in casa a Milano nel 2016 erano stati oltre 8mila, scesi a circa 6400 un anno dopo: un recente giro di vite contro questo tipo di reati - solitamente appannaggio di bande di ladri rom, albanesi o sudamericani - ha contribuito ad abbassarne il numero, ma la densità di case di lusso e famiglie benestanti, unita all’abitudine di andar via dalla città per il weekend (specie in estate) non aiuta ad estirpare il fenomeno.