Milano, fumo in metropolitana: paura per i passeggeri della linea rossa

Milano, bimbo di due anni ucciso in casa: si cerca il padre​

Mercoledì 22 Maggio 2019, 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanta paura, ma nessun ferito o intossicato, questa mattina a, dove una colonna disi è originata da un convoglio dellaTutti isono stati fatti scendere dal treno ma nessuno sarebbe rimasto intossicato. È accaduto alle 8.15 quando dalla motrice si è sviluppato del fumo, che però, secondo quanto riferito da, non ha provocato particolari problemi. Secondo quanto precisato dall'azienda dei trasporti milanese, i passeggeri sono stati evacuati e sono stati fatti salire sul treno successivo in direzione per Sesto Fs, mentre il convoglio con il principio d'incendio, sotto controllo, è stato portato in deposito.