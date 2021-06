Fumo all'aperto, multe flop. Le regole? Se ci sono meglio farle rispettare

I divieti antifumo all’aperto allineano Milano alle metropoli straniere, Stati Uniti in testa. Fumare a San Francisco può diventare un’impresa: multe salate e rigore. Qui, invece, ai proclami e ai titoli sui giornali non hanno fatto seguito controlli capillari e sanzioni. Sette multe in quattro mesi sono ridicole. Da qualunque punto le si guardi: sia a quelli che le hanno ricevute («ma come solo io?»), sia ai non fumatori che vorrebbero si facesse rispettare la legge. Palazzo Marino spiega di voler educare prima di multare. E, invece, l’effetto è proprio il contrario: è diseducativo sapere che c’è una regola, nessuno la rispetta e nessuno la fa rispettare. Non sarebbe stato meglio cominciare con una sana campagna di sensibilizzazione.

Milano, fumo all'aperto: solo 7 multe in quattro mesi. Il Comune: «Sensibilizzare prima di punire»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA