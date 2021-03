«Noi dei Live Club chiediamo pari dignità con teatri e cinema. E per incentivare il ritorno del pubblico, defiscalizzare i biglietti»

«Chiediamo che ci venga riconosciuto un ruolo culturale. C’è troppa incertezza sui live club: noi abbiamo la stessa dignità dei teatri e dei cinema». Va dritto al punto Fulvio De Rosa, che di musica e di live club, soprattutto del suo, “il” Live Club per antonomasia, quello di Trezzo d’Adda, ne sa tanto. Sembra un veterano del prog rock anni ’70, è uno dei migliori manager di locali su piazza, non solo del Live Club, ma anche nel consiglio direttivo di Assomusica. Il Covid è il tronco sulle rotaie, la musica è il treno che ha dovuto inchiodare. Il bandito che assalta i convogli? Solo uno: il tempo che passa. La Lombardia in arancione, all’orizzonte teatri e cinema si sentono promettere qualcosa. E la musica? «Noi della categoria non siamo incoscienti. Sappiamo che il rito dei concerti è diverso dallo stare seduti al cinema, e in queste condizioni ancora non si può aprire. Pretendiamo, però, che ci venga riconosciuto un ruolo culturale, e per questo abbiamo pubblicato un Manifesto». Lo spiega ai lettori? «Urgente avviare il processo di riconoscimento dei live club come luoghi di cultura. Il nostro comparto non potrà aprire con capienze ridotte, dunque tocca aspettare: chiediamo linee di ristoro economico emergenziale fino alla ripartenza. Quando si ripartirà, incentivare la partecipazione del pubblico agli eventi, per esempio con la deducibilità fiscale sui biglietti. Secondo i dati dell’Osservatorio annuale Siae siamo il settore dello spettacolo con il maggior volume d’affari, pari a un 1 miliardo all’anno». Con l’iniziativa de “L’ultimo concerto” sabato 27 febbraio avete alzato la voce: anche se avete giocato d’astuzia… «Avevamo giocato sull’equivoco di una partecipazione live di molti artisti e di 130 locali in diretta sul portale Ultimoconcerto.it. In realtà si è trattato di un bellissimo video in cui gli artisti, nomi come Ligabue, Agnelli e Diodato, ci mettono la faccia. Il senso era quello di farli vedere su un palco, muti». Com’è andata? «A parte qualche lamentela da hater, ci sono stati più di centomila contatti». Il suo club è da anni un tempio della musica live: come se la passa? «La perdita di fatturato è del 90%. La mia opinione è che per tutto il 2021, almeno fino ad autunno, si resterà al palo. Per noi, di media per tutti, il mancato incasso è pari a 332mila euro. Il 49% dei club non ha certezze di riapertura a fine pandemia. Invidio i britannici, con la loro vaccinazione senza intoppi a giugno, sostiene il premier Johnson, riapriranno teatri e live club». Qual è il segreto del Live Club di Trezzo? «Il successo è nato dal mix di elementi: la gran voglia di live all’epoca, la varietà di generi, con il rock internazionale al centro. Abbiamo sfidato la collocazione di frontiera tra Milano e Bergamo ed è andata bene». riproduzione riservata ®

