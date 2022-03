Olga e Anastasia, mamma e figlia, da Odessa a Milano: «Non vogliamo nulla, solo aiutare chi è rimasto in Ucraina»

«Non abbiamo fame. Vogliamo solo lavorare, così non pensiamo». A raccontare sono Olga e Anastasia, madre di 49 anni e figlia neo diciottenne, di Odessa, scappate dall’orrore della guerra in corso.

Dall’Ucraina alla Romania in macchina. E poi, da lì un volo per l’Italia, il loro porto sicuro. «Siamo in Italia dalla sera del 25 febbraio, e da allora Thomas ci ospita a Milano», spiega Olga, avvocato.

Lui è Thomas Molendini, da vent’anni “angelo” volontario dei City Angels, e socio del Fondo di investimento Art e Luxury che da sempre destina parte dei propri utili ad aiuti umanitari in Italia e nell’Est Europa. I due si sono conosciuti durante un evento benefico tre anni fa in Moldavia e da lì è nata un’amicizia. «Quando è scoppiata la guerra ero in Turchia per lavoro, sono avvocato - racconta Olga -. Subito ho preso un volo e ho raggiunto in Ucraina mio marito, mio figlio e mia figlia (in quei giorni ancora minorenne, ha compiuto gli anni il 26 febbraio)». Anastasia dei primi giorni del conflitto ricorda le immagini del cielo illuminato dalle esplosioni e il rumore dei bombardamenti che risuonavano sempre più forti. Quasi un assurdo film: «La mattina mi sono svegliata e ho visto un missile passare davanti alla finestra – dice la ragazza -: lì ho realizzato: c’era davvero la guerra». In quell’istante, il marito di Olga ha deciso di metter la famiglia in salvo: la situazione era precipitata. E mentre Olga dalla Turchia si recava direttamente a Bucarest in aereo, il marito con la figlia viaggiava in auto verso la stessa destinazione.

Madre e figlia si sono incontrate all’aeroporto da dove è partito il loro volo per Milano. «Sento mio marito due o tre volte al giorno, ma non possiamo stare tanto al telefono, purtroppo», spiega Olga. «Fortunatamente mio figlio è riuscito a scappare in un paesino di montagna in Ucraina, sui Carpazi, con la moglie e la loro bambina di 2 anni. La situazione peggiora di giorno in giorno». Il pensiero di Olga è fisso sulla sua famiglia bloccata lì. «Mio padre non può muoversi, perché è anziano e ha un problema alla gamba, per cui non è stato arruolato. E ancora, mia suocera che ha avuto un infarto proprio quando ha sentito i primi bombardamenti. E pensare che da piccola lei ha vissuto la seconda guerra mondiale e da quel momento soffre di problemi cardiaci».

Di fronte alla tragedia che ha colpito la loro terra, la rabbia cede il passo alla forza e alla positività. Non perde lucidità Olga, sperando che tutto possa finire presto. Già in Ucraina collaborava come volontaria per un “corridoio umanitario”. E anche dall’Italia cerca di dare una mano. «Resteremo qui finché ci sarà la guerra. Non vogliamo nulla, non abbiamo nemmeno fame. Il nostro pensiero fisso è solo uno: aiutare gli ucraini. Manderemo tutto quello di cui c’è bisogno: acqua, cibo e medicinali».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Marzo 2022, 08:55