Milano, Helmut Newton: agente provocatore in 250 scatti

Se cinema e fotografia sono state le arti popolari capaci di spiegare il Novecento, e se la moda non ha mai smesso di ipnotizzare la società, è facile capire perché Helmut Newton - vero nome Helmut Neustädter, nato a Berlino il 31 ottobre 1920, in una famiglia ebrea - sia considerato un mito dello scatto in bianco e nero (e non solo). Palazzo Reale apre le sue sale a uno dei fotografi più amati del contemporaneo con la mostra curata da Matthias Harder (direttore della Helmut Newton Foundation) e da Denis Curti intitolata Helmut Newton Legacy: duecentocinquanta tra scatti (alcuni inediti in Italia), interviste video e su carta, per comprendere ciò che ispirava questo straordinario osservatore del mondo, eccellente ritrattista, consacratore dell’universo della moda.

«Sono queste le tre verticalità tematiche affrontate dalla mostra – spiega Denis Curti – in un percorso che, per la prima volta a Milano, racconto l’intero profilo di Newton, un artista che ha formato il suo stile anche guardando al reportage e alla street photography, ad esempio a Cartier-Bresson, e grazie a questo la sua novità fu quella di immaginare, perfino nella moda, un racconto nello scatto». I curatori hanno optato per una esposizione tradizionale, dunque cronologica, dagli esordi a Berlino alle collaborazioni con la rivista Vogue, passando per il fervido periodo a Parigi cominciato alle soglie degli anni ‘60, legato alle collaborazioni con importanti riviste di moda e a stilisti come Yves Saint Laurent. Celebri nell’immaginario collettivo gli scatti marcatamente erotici, con i quali Newton sapeva abilmente giocare sull’ambiguità delle situazioni e su figure femminili longilinee e androgine. «Ma le donne nude di Newton – spiega Curti – erano vestite di fierezza, apparivano donne potenti, di cui il grande fotografo celebrava l’autonomia. Queste donne ci guardavano sfidandoci». Un erotismo netto ma mai volgare perché, conclude Matthias Harder, «lui aveva un’eleganza atemporale che, però, ha sempre riflettuto il segno dei tempi, la contemporaneità».

