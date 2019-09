Fotografa auto su strisce: ciclista malmenata da proprietari

Ha visto un'auto parcheggiata sulle strisce ed è scesa dalla sua bici per fotografarla, ma in quel momento è arrivata la coppia proprietaria della macchina che ha iniziato a insultarla e la donna le ha anche messo le mani addosso. È successo ieri pomeriggio in via degli Imbriani, nel cuore del quartiere Bovisa, a una donna di 42 anni italiana di origini finlandesi e residente a Milano. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata medicata in ospedale, mentre la polizia è alla ricerca degli aggressori. Domenica 8 Settembre 2019, 21:04

