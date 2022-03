Milano, il re delle colonne sonore Hans Zimmer dall'Oscar al Forum

Due giorni fa lo abbiamo visto sui social mentre, in accappatoio, teneva in mano la statuetta appena vinta per il film Dune, come Best Original Score. Per il grande compositore tedesco Hans Zimmer - che durante la notte degli Academy Awards si trovava ad Amsterdam per la data dell’Europe Tour 2022 - è il secondo Oscar della vita come migliore colonna sonora dopo The Lion King nel 1985.

Arriva in Italia oggi - stasera suonerà al Mediolanum Forum di Assago, mentre la data di Bologna è in via di definizione - con band, orchestra e il coro dell’Hans Zimmer Live The New Experience Europe Tour 2022.

In scaletta le colonne sonore che lo hanno inserito nella lista dei “100 geni viventi”, secondo il Daily Telegraph, ma anche brani più recenti come Dunkirk. Ci dovrebbe essere anche Dune, brano che verte su voci femminili, «colonna sonora che per me ha rappresentato il sogno di una vita - raccontava - Quando è arrivato il momento di trasformare quel sogno in realtà, ho trascorso mesi a creare nuovi strumenti, definendo, creando e cercando nuovi suoni, spingendomi oltre i limiti». Brani famosi di film come Inception di Christopher Nolan, Sherlock Holmes, Rain Man. Hans Zimmer, che nella sua carriera ha vinto, oltre ai due Oscar e dodici candidature (sua è la musica de Il Gladiatore, dove Now We Are Free con Lisa Gerrard con più di 91 milioni di stream su Spotify), quattro Grammy Award, due Golden Globe e un Brit Award, ha collaborato al remake cinematografico di The Lion King e ha scritto con la cantautrice australiana Sia, la colonna sonora per il documentario della Bbc di Seven World, One Planet. Chissà se anche stasera indosserà i colori dell’Ucraina, come al concerto del 22 marzo alla O2 Arena di Londra, dove ha interrotto il live per mostrare al pubblico il video in cui il pianista ucraino Alex suona, nonostante l’allarme che si sente attorno, Time (Inception) alla stazione ferroviaria di Leopoli. Di Zimmer sono più di 200 progetti, che tradotti in dollari diventano più di 28 miliardi.

Nel 2014 firma l’inno ufficiale del festival di musica elettronica Tomorrowland, nel 2018, per i Mondiali di Calcio in Russia, compone il tema ufficiale per la Fifa, e sua è la colonna sonora del film Widows di Steve McQueen, con cui aveva già lavorato per 12 anni schiavo. Hans Zimmer è certamente uno degli artisti che andrebbero visti almeno una volta nella vita.

