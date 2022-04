Milano, Folcast al Circolo Magnolia: «Voglio vedere il mio pubblico ballare»

Il trentenne cantautore romano Folcast (al secolo Daniele Folcarelli), protagonista tra i giovani a Sanremo 2021, è tra i pochi che è riuscito a fare un tour la scorsa estate. Per un caso di calendario, il suo ultimo concerto 2021 è stato a Milano e qui sarà, stasera al Circolo Magnolia, il primo del suo nuovo Live Club Tour.

Musica live: dalla scorsa estate ad adesso cosa è cambiato?

«L’estate per me è stata bella perché ho suonato ma era strano, la situazione era condizionata dal Covid e dalle restrizioni. Ho voglia di suonare dal vivo e vedere cosa è successo nel frattempo, se c’è qualcuno che esce di casa per sentire concerti. Ultimamente sono andato a vedere alcuni live, i locali erano pieni, la voglia c’è: tra poco verificherò sulla mia pelle come sono le cose, perché purtroppo sento che in fondo c’è ancora una certa paura a muoversi, cosa che dovremmo combattere. Forse il mezzo è proprio la musica».

Cosa prevede la scaletta?

«Pezzi miei passati però principalmente suoneremo il mio nuovo album Tempisticamente. Faremo anche delle cover, mi piacciono i medley. E poi ci saranno ospiti».

Ci dica se ci sarà Roy Paci, trombettista che ha partecipato al suo brano Senti che musica.

«Purtroppo non ci sarà: è impegnato per il concerto del Primo Maggio a Taranto».

La sua ultima volta a Milano? «Al Carroponte in apertura per Max Gazzè: bellissima serata. Ho chiuso qui e riparto da qui. È un concerto che sento, sono teso, il Magnolia è un punto di riferimento».

Che cosa si aspetta dal pubblico milanese?

«Cercheremo di non far annoiare e non annoiarci. Le sedie le abbiamo tolte, le restrizioni anche, spero che le persone si muovano al ritmo della nostra musica. Mi auguro di far vibrare, emozionare, abbracciare: dipende dalla canzone».

Il 27 aprile. Circolo Magnolia, via Circ. Idroscalo, 41, Segrate. Ore 21. Biglietti 10 euro

