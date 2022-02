Milano, flessioni sui binari poi sputi e lanci di bottiglie: baby gang blocca il tram

Flessioni sulle rotaie, sassate, sputi e lanci di bottiglie sul tram con dentro il conducente. E' l'ultima bravata che un gruppo di 15 giovanissimi ha messo in scena a Milano. È accaduto in via Rubens, come mostra un video postato dalla pagina Instagram «Welcome to favelas» in cui si vede un ragazzo che fa piegamenti sulle braccia in mezzo alle rotaie, impedendo all'autista di proseguire la marcia. Intorno a lui ci sono altri ragazzi, alcuni filmano la scena col cellulare e altri lanciano sassi e oggetti contro il mezzo. Dopo pochi secondi il tranviere ritrova lo spazio per proseguire la corsa e si allontana.

Leggi anche > Milano, ha accoltellato un agente durante una rapina: arrestato 26enne

Milano, in 15 fermano il tram a sassate in via Rubens e fanno flessioni sui binari. Il video è virale https://t.co/Azr6fMHOWi pic.twitter.com/7y5m9Q3ySN — Cronaca News (@cronaca_news) February 9, 2022

Il video condiviso sui social ha suscitato molte polemiche perché riaccende il tema delle baby gang fuori controllo. «Mi chiedo quando si deciderà l'amministrazione comunale a intervenire con decisione adottando dei provvedimenti seri e concreti per riportare la legalità nelle nostre strade», ha commentato l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA