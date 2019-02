Si finge una 25enne ma è un'omicida di 50 anni

Era ricercata per un l'omicidio di un uomo commesso nel 2006 in Perù e da allora le autorità internazionali non sapevano che fine avesse fatto. La 50enne cubana Maria Bernedo Campos è stata trovata per caso dalla polizia ieri pomeriggio a Milano dopo essere stata soccorsa per un incidente stradale di cui è stata vittima.



Alle 15 di ieri, infatti, la straniera era con una connazionale di 43 anni a bordo di una Fiat 500 quando in viale Monte Ceneri sono state travolte da una Opel Meriva guidata da un uomo che è scappato a piedi subito dopo l'impatto. Le donne hanno riportato lievi ferite. Nessuna delle due aveva con sé i documenti e la ricercata ha detto ai poliziotti intervenuti di essere cubana e 25enne. Solo grazie alle impronte digitali è stato possibile accertare la sua vera identità, scoprire il mandato di cattura internazionale e arrestarla. © RIPRODUZIONE RISERVATA