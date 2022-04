Milano, a giugno "Young Factor": i liceali europei a "scuola" di finanza dai banchieri

Liceali e banchieri per la prima volta allo stesso tavolo per parlare di finanza, Europa e futuro. È questo l’obiettivo del convegno internazionale Young Factor - un dialogo tra giovani, economia e finanza, promosso da Intesa Sanpaolo e Osservatorio Permanente Giovani-Editori che punta a riportare i ragazzi al centro delle decisioni che contano. In programma a Palazzo Mezzanotte dal 14 al 16 giugno, l’evento vedrà la partecipazione del vice presidente della Bce, Luis De Guindos, dei governatori delle banche centrali di Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Olanda e di diversi banchieri nazionali e internazionali, che si confronteranno con 350 ragazzi delle scuole superiori per discutere di moneta tradizionale e digitale, globalizzazione e alfabetizzazione economico-finanziaria. «Ogni Paese – spiega il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina (nella foto a video), durante la presentazione – deve trarre una lezione chiara da quanto sta accadendo: dobbiamo essere più indipendenti e contare sulle nostre forze. Questo significa investire sul capitale umano e formare giovani che siano in grado di rappresentarci a livello internazionale. Il punto d’approdo dell’Italia deve essere l’Europa». «Prepararsi a un trasferimento di competenze è un dovere civico, se non vogliamo una classe dirigente figlia del dilettantismo – aggiunge il presidente dell’Osservatorio Permanente Giovani - Editori Andrea Ceccherini –. L’adesione convinta dei maggiori banchieri d’Europa dimostra che questo incontro non solo è possibile, ma è necessario». Alla tre giorni di lavori, condotta dalla giornalista Maria Latella, parteciperanno Antonio Patuelli (presidente dell’Abi), Andrea Orcel (ceo di Unicredit), Gian Maria Gros-Pietro (presidente Intesa Sanpaolo), Francesco Profumo (presidente Acri), insieme ad altri esponenti di primo piano del mondo della finanza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Aprile 2022, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA