Milano, la Scala invita i milanesi a una notte di musica sotto le stelle in Duomo

di Ferruccio Gattuso

Piazza Duomo è la piazza della musica. Il cuore della città si prepara a due eventi che la catapultano al centro del mondo. Il concerto di Radio Italia sabato 20 maggio e il concerto della Filarmonica della Scala giovedì 8 giugno.

LA FILARMONICA DELLA SCALA

Cominciando dall’appuntamento scaligero di giugno, il concerto si celebra in una giornata insolita: il giovedì. Il motivo è presto detto: la finale di coppa di Champions League di calcio, che si gioca il 10 giugno, avrà di certo una milanese in campo a Istanbul. Necessario quindi prevedere anche un maxischermo in piazza. Una bella sfida per l’organizzazione dell’ordine pubblico e della gestione della gente ai piedi della sua Cattedrale: tanto che è sembrato logico anticipare il Concerto per Milano, presentato ieri a Palazzo Marino, a giovedì 8 giugno.

A dirigere la Filarmonica della Scala ci sarà il maestro Riccardo Chailly, direttore principale dell’orchestra, al cui fianco è atteso il tenore Juan Diego Florez, star della lirica internazionale. Il repertorio annunciato ieri alla presenza del sindaco Beppe Sala prevede un brano lirico e uno sinfonico per ognuno dei cinque grandi compositori d’opera italiani: Rossini Donizetti, Bellini, Verdi e Puccini. «Ci vuole coraggio per fare un concerto in piazza - ha dichiarato Chailly - ma è una sfida che merita di essere affrontata».

E Chailly ha anche annunciato una sorpresa: «Nel finale con i bis proporremo musica altrettanto nota che però proviene dal continente americano». Quello della Filarmonica è tradizionalmente il concerto sinfonico con più spettatori d’Italia. Nelle passate edizioni ha portato migliaia di persone in piazza, senza contare gli spettatori in tv. Anche quest’anno l’esibizione sarà trasmessa in diretta su Rai 5 e Raiplay e sarà distribuit in 20 Paesi. E il sindaco Sala infatti lo definisce un «evento molto milanese, importante per l’immagine della città nel mondo».

RADIO ITALIA

Ma intanto il conto alla rovescia per il Radio Italia Live è iniziato. Sabato 20 maggio appuntamento sempre in piazza Duiomo, sempre gratis, con dieci star del pop nazionale, da Ramazzotti a Tananai, introdotti dalla coppia comica (veterana della manifestazione) Luca & Paolo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 06:30

