Figlia ubriaca picchia la mamma, i vicini sentono le urla e la salvano

Una donna di 56 anni è stata arrestata a Milano dai carabinieri per maltrattamenti domestici ai danni della madre. A chiamare la forze dell'ordine è stata una vicina di casa, preoccupata per le urla.



Giunti sul posto, i carabinieri hanno prima sentito la testimonianza della madre e poi hanno arrestato la figlia, trovata barricata in casa in evidente stato di ebrezza. Le stesse erano già state protagoniste di un episodio analogo qualche mesi prima, senza però che intervenissero l forze dell'ordine.

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:45