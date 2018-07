Genitori dimenticano i figli sulla banchina della metro: scoppia il caos

Dimenticano i figli sulla banchina della metro e suonano l'allarme.

Milano a una coppia di genitori a bordo di un treno della linea rossa. La coppia, un 60enne italiano e la moglie 28enne di Panama, stava transitando con i figli piccoli nella stazione di Palestro, quando si è distratta per pochi secondi. Quando le porte si sono richiuse, si è accorta che i bambini erano rimasti in banchina.



Lungo il tragitto fino alla fermata successiva di Porta Venezia, la donna ha attivato l'allarme (non il freno di emergenza) e si è agitata moltissimo, tanto da spingere gli altri passeggeri a lasciare il vagone perché preoccupati dal suo atteggiamento. A Porta Venezia sono saliti sul treno nella direzione opposta e appena arrivati a Palestro hanno incontrato un addetto di Atm che nel frattempo aveva preso in cura i bambini.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:24

