Milano, taglio del nastro al Salone del Mobile. «Il mondo è tornato a Milano»

di Paola Pastorini

Il Salone delle Meraviglie edizione 61 ha aperto le danze alla Fiera Rho Pero. Alla presenza della premier Giorgia Meloni, che ha tagliato il nastro, della ministra del Turismo Daniela Santanché, del sindaco Giuseppe Sala, del governatore Attilio Fontana, della presidente della kermesse Maria Porro e del presidente Federlegno Claudio Feltrin. La premier ha sottolineato come il Salone sia «vetrina straordinaria dell’eccellenza italiana, ma anche una fiera che racchiude molte delle questioni strategiche su cui il governo lavora». Il sindaco ha chiesto attenzione sul modello Milano, ricordando quanto il Salone sia dentro al dna della città: «Fino a domenica saranno 1200 gli appuntamenti in venti quartieri»; mentre il governatore Fontana ha espresso soddisfazione perché la kermesse è tornata «alla consuetudine non alla normalità, dato che il Salone ha nelle proprie vene il carattere della straordinarietà». Livelli precovid per presenze e si spera giro d’affari.

NAZIONI I numeri delle prevendite dei biglietti sono già a +33%, dunque un terzo in più, rispetto al 2022 ma soprattutto questa edizione ha segnato il ritorno dei cinesi che mancavano dal 2019. «A parte l’Italia, primeggiano Germania e Cina. Seguono Francia, Spagna, Svizzera, Brasile Usa e ancora Paesi Bassi, Regno Unito. Finalmente il mondo torna a Milano oggi per il Salone», ha affermato la presidente Maria Porro. Gli espositori sono 2.000, di cui 550 i designer del SaloneSatellite, dedicato ai talenti emergenti, con un 34% di aziende estere. Quest’anno tocca poi ad Euroluce, giunta al suo 31esimo appuntamento.

TENDENZE Quali sono le tendenze mobile, che il pubblico normale potrà ammirare sabato e domenica? Sostenibilità e benessere. E quindi attenzione all’origine dei materiali e a come si produce insieme al rispetto per ambiente e lavoratori. Infatti grande uso di materiali naturali: legno, pietra, marmo e perfino la carta; e tessuti come cotone, velluto, lana, iuta. Grande attenzione per i mobili outdoor dal design arioso e leggermente colorato, funzionali al desiderio di leggerezza e di spazi. Le aree esterne di una casa diventano sempre più un nuovo spazio abitativo. Anche i colori variano su tonalità gentili, nuance chiare, luminose, calde, sempre allo scopo di ricordare la natura. E una curiosità. Ieri al Salone in visita anche la regina dei Paesi Bassi Máxima Zorreguieta Cerruti d’Orange-Nassau.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 06:50

