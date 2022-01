Tamponi, 2 chilometri di coda al nuovo hub di Pero

Aprono nuovi hub, ma la coda per effettuare un tampone resta una realtà, mentre la Lombardia registra un nuovo record: 50mila positivi al Covid in un solo giorno. È il numero più alto da inizio pandemia.

HUB RHO PERO Alle 11 di ieri mattina si sono aperti i cancelli del nuovo maxi hub drive through (il più grande lombardo) alla Fiera allestito nel parcheggio 5, gestito dal Gruppo San Donato e organizzato in quattro giorni. Le prime macchine sono arrivate all’alba e si sono messe in fila, creando una coda di circa due chilometri (per la maggior parte all’interno del parcheggio). Ieri erano quattro le linee attive, con circa 50 persone impegnate, a regime diventeranno 12. Molte persone si sono presentate perché mandate via dal centro di Bollate dove i tamponi erano terminati già alle 8. Si entra però solo con l’impegnativa del medico, per questo diverse persone con autocertificazione ieri sono state respinte. Il primo giorno mille test si arriverà a 4500. Caccia al tampone anche a Vimercate dove la fila delle auto lambiva la tangenziale Est e c’erano attese di 4 ore. Idem a Melegnano, con ore di coda anche per i prenotati.

VACCINAZIONI Si è risolta la criticità al centro vaccinale di Palazzo Scintille di viale Scarampo riservato ai minori, dove lunedì sera si era creato un ingorgo a causa della gente arrivata senza prenotare. L’assessora regionale al Welfare, Letizia Moratti, per questo ha rivolto un appello ai lombardi a non presentarsi nei centri vaccinali senza prenotazione. Questo «per un’affluenza ordinata e sicura, per evitare code, lunghe attese e problemi di gestione al personale. Le scorte di vaccino sono sufficienti a coprire le attuali necessità e c’è ampia disponibilità di prenotazione nelle agende dei centri».

CONTAGI RECORD Ieri con 238.990 tamponi è stato di 50.104 il numero di nuovi positivi, con una percentuale che sfiora il 21% (20.9%). In deciso aumento anche i ricoveri: 234 i pazienti in intensiva (+ 15) e 2.312 negli reparti (+ 165). Sono 34 i decessi. A Milano e provincia ben 16.789 contagi. Crescono i parametri verso la zona arancione: occupazione area medica al 22%, le rianimazioni al 15%.

TRASPORTI Anche qui situazione di massima allerta. Sono 300 le corse cancellate da Trenord in Regione per la positività dei lavoratori, mentre 300 dipendenti Atm di Milano sono in quarantena, per ora senza riflessi particolari sul servizio.

