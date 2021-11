A Rho Pero torna Eicma: 820 marchi di due ruote e Valentino Rossi super ospite

Il Gotha delle due ruote torna alla Fiera Rho Pero. Da oggi al domenica torna Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote, ciclo e moto.

Giunto alla sua 78/a edizione, l’evento è fra i più importanti al mondo per l’industria di riferimento. A tagliare il nastro oggi il sindaco Giuseppe Sala: cinque i padiglioni occupati e più di 820 i marchi presenti, il 47% dei quali dall’estero, in rappresentanza di 35 Paesi.

Molteplici le occasioni per i visitatori (le giornate aperte al pubblico sono tra il 25 e il 28 novembre) di ammirare nuovi modelli, testare i prodotti e assistere a gare e spettacoli, dal freestyle motocross al trial acrobatico, dal buggy backflip agli Internazionali d’Italia di supercross nelle aree esterne. La giornata clou si annuncia giovedì, quando l’arena MotoLive ospiterà “One More Lap”, l’evento organizzato per celebrare l’addio alle corse di Valentino Rossi, che per la prima volta sarà ad Eicma (ingressi già sold out). Tra le novità, un’area test al coperto, realizzata al padiglione 24, dedicata alle biciclette a pedalata assistita, uno spazio dedicato alle start up e al futuro della mobilità su due ruote. <QM>(G.Pos.) riproduzione riservata ®<QR>

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 06:15

