Fumetti e videogiochi a braccetto alla Fiera di Rho: apre "Cartoomics" e "Games Week"

Avventure su carta e avventure che scorrono tra milioni di bit.

A esserne protagonisti sono gli eroi dei fumetti e dei videogame che spiccano il volo dalla Fiera di Rho – da domani e per tutto il week end – lasciando a terra il silenzio della pandemia, quello che l’anno scorso bloccò tutto. Dove per tutto si intende Cartoomics e Milano Games Week, riunite in un esplosivo evento nel corso del quale la tradizione del fumetto prende per mano la futuribilità della tecnologia ludica (saranno trecento le postazioni dove testare i videogame).

Da festeggiare ce n’è: i 60 anni di Diabolik, oltre al ritorno dei colori dei cosplayer e dei gruppi di costuming di Star Wars e Marvel, gli showcase Machete Gaming, gli ospiti come le voci di Radio 105, i rapper Massimo Pericolo e Vegas Jones attesi sul main stage, e gli influencer Kurolily, KeNoia e PlayerInside. Una tre giorni di ricordo e novità: imperdibili per gli appassionati, le ultime invenzioni targate Pomekon (in uscita il 19 novembre), illustrate dalla star degli youtuber Cydonia, ogni giorno dalle 14.45 sul main stage, mentre le celebrazioni di saghe come Star Wars e Resident Evil si svolgeranno in aree speciali dove cimentarsi con la mitica spada laser o incontrare fumettisti di comics storici come i supereroi Marvel e i “nostri” Tex e Dylan Dog.

Un delirio di nuove console per videogame da provare, da Nintendo a Playstation 5 a Xbox Series S, saranno a disposizione dei polpastrelli degli utenti più smaliziati.

Quanto al re del crimine Diabolik, le sue sei decadi di furti e scassi vengono festeggiate al Padiglione 8 con l’esposizione “Diabolik 60°: 900 albi 1962-2022”: anticipazioni sul numero 900 della serie e sul film che i fan attendono da anni e che sta per conquistare gli schermi grazie all’inventiva dei Manetti Brothers.

Dal 12 al al 14 novembre Fiera Rho. Biglietti 44-22 euro, info visitatori.mgwcartoomics@fieramilano.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA