Forum Agenti Milano: la Fiera di 'Ricerca Agenti di Commercio'

Si terrà a Fiera Milano RHO, Giovedì 21 e Venerdì 22 Novembre, la prossima Fiera degli Agenti di Commercio. Giunta alla sua tredicesima edizione, Forum Agenti è in assoluto l’unica Fiera interamente dedicata ai Colloqui di Ricerca Agenti di Commercio Enasarco e Venditori.Dal 2013, anno della prima edizione, sono state 2.374 le aziende hanno incontrato 38.622 Agenti di Commercio.Un totale di 12 edizioni nelle quali si sono svolti oltre 55.000 colloqui di Ricerca e Selezione Agenti di Commercio Enasarco e Venditori (fonte Agent321.COM).Questo sarà l’anno che consoliderà il successo della manifestazione e che vedrà, per la prima volta, la presenza di RadioAgenti.IT, come Official Broadcaster della Manifestazione.Durante i due giorni di Colloqui di Ricerca Agenti, saranno molteplici le dirette e le iniziative che saranno trasmesse Live su Radio Agenti.IT, l’unica Radio 100% Agenti di Commercio. Per scaricare la APP di Radio Agenti: http://www.RadioAgenti.it/app.Le Aziende interessate ad ampliare la propria Forza vendita possono partecipare come espositori prenotando il loro Stand per i Colloqui direttamente dal sito www.ForumAgenti.IT.In alternativa è possibile contattare la Redazione di Forum Agenti al Numero Verde 800.86.16.16.Allo stesso modo gli Agenti di Commercio possono richiedere il loro Biglietto Gratuito.Intanto è importante sapere che sono oltre 240.000 (duecentoquarantamila) gli Agenti di Commercio Italiani attualmente attivi e rappresentano una delle più importanti categorie professionali in Italia, fondamentale soprattutto nello sviluppo delle piccole e medie imprese che costituiscono il 90% del tessuto imprenditoriale del Paese. Un dato in particolare dà la misura della centralità del ruolo degli Agenti di Commercio nell’economia del Paese: movimentano il 70% del PIL. In parole povere 7 prodotti e/o servizi su 10 sono stati venduti dagli Agenti di Commercio.Soprattutto alle aziende nuove sul mercato, che stanno mettendo in piedi una rete commerciale, viene spontaneo fare una domanda “Ci sono agenti nel mio settore merceologico?”.Lo stesso pensano le Aziende che da tempo stanno cercando Agenti ma non ci riescono in quanto il sistema a cui si sono affidati sino ad oggi potrebbe essere quello non corretto.Possiamo tranquillizzare tutti: la risposta è “Sì, gli Agenti di Commercio ci sono!”.Forum Agenti nasce con l’obiettivo di mettere in contatto domanda e offerta proprio nel campo della rappresentanza commerciale, tramite colloqui mirati.Alla base della manifestazione c’è la ferma convinzione che ancora oggi incontrarsi di persona, stringersi la mano e iniziare subito a parlare di lavoro sia fondamentale, soprattutto nel mondo della vendita.Per un’azienda è infatti importante, in fase di colloquio, tenere a mente soprattutto una cosa: l’agente che sarà seduto dall’altro lato della scrivania è sicuramente già occupato, quell’Agente sta già lavorando.La motivazione che lo ha portato a Forum Agenti, davanti all’azienda, è la volontà di lavorare di più, di espandere il proprio business.Per questo incontrarsi già in prima battuta di persona, valutarsi reciprocamente, valutare le esperienze dell’Agente e le offerte dell’Azienda, consentirà ad entrambe le parti di mettere da subito in atto le azioni necessarie per l’azienda ad introdurre l’agente nella rete vendita e per l’agente ad essere subito produttivo.