Milano, fiamme all'hotel Des Etrangers: paura in pieno centro

Fiamme all'hotel Des Etrangers, nel centro di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno deciso di evacuare l'intera struttura di otto piani in via precauzionale. L'hotel si trova in via Sirte, nel pieno centro del capoluogo lombardo. In corso l'intervento dei vigili del fuoco. In fiamme una porzione della copertura dell'Hotel.

In fiamme a #Milano una porzione della copertura dell'Hotel Des Etrangers, di Via Sirte, nel centro città. Evacuata a scopo precauzionale l'intera struttura di otto piani. Intervento in corso #6gennaio 23:30 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 6, 2020

stato spento poco dopo la mezzanotte fa l'incendio del tetto dell'edificio attiguo all'Hotel Des Etrangers, in pieno centro a Milano. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. Al momento risulta inagibile «l'appartamento dell'ultimo piano», mentre sono «rientrati nei propri alloggi i residenti del condomino e gli ospiti dell'hotel».

Lunedì 6 Gennaio 2020, 23:53

