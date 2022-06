Milano, il FringeMi Festival si "allarga" con i suoi cento eventi

Il Fringe cresce. Promosso da NoLo Fringe a FringeMi Festival, la quarta edizione della rassegna teatrale mantiene salde le radici a Nolo (nord di piazzale Loreto) ma estende i suoi rami in altre aree: Città Studi, Martesana, Calvairate, Adriano, Benedetto Marcello, piazza Po. Un centinaio di proposte tra locali, librerie, parchi non nati per essere palcoscenici, dunque. L’intuizione la si deve al direttore Davide Verazzani: «Il cambio di nome era doveroso, è il risultato di un percorso che era nella mente di noi organizzatori sin dall’inizio: rendere il Fringe simile al suo padre nobile di Edimburgo: qualcosa che invadesse la città». Per ora ci sono quattro Municipi (2, 3 4 e 7), in alleanza strategica con la politica del Comune, che punta alle periferie. Alla sera la sfida: undici spettacoli selezionati su oltre trecento proposte per la rassegna ufficiale (come di tradizione a voto popolare), il cui vincitore guadagnerà il suo posto nel cartellone della prossima stagione dell’Elfo Puccini. E anche un vincitore Extra, fuori concorso. Fra le proposte, danza, cabaret, clownerie. Il concerto di Folco Orselli e di Dente; È andata così di Marina De Santis; Saga Salsa Noir dei Qui e Ora, la mostra dedicata a Leo Watcher, mitico patron del Teatro Ciak. Il direttore, fra i vari spettacoli, segnala quello d’esordio: prima nazionale di A te e famiglia di Angelo Campolo (oggi) e Arrovellarsi non serve a niente di Roberto Rustioni (17 giugno), reading musicato su lettere di Cechov. «Rustioni è nato in via Padova ed è tornato a viverci: quale migliore dimostrazione di teatro legato al territorio?»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 06:00

