Milano ha un'anima poetica, il 12 e 13 maggio torna il Festival al Mudec

Milano ha un'anima poetica. Torna a Milano, il 12 e il 13 maggio al Mudec, il Festival internazionale di Poesia che quest'anno ha come tema la costruzione della "città invisibile" di Italo Calvino. Saranno oltre 60 eventi e 260 i poeti protagonisti, da Giancarlo Majorino, Maurizio Cucchi, Guido Oldani a Sinisa Rudan e Kristján Hreinsson, per citarne alcuni, ma non mancheranno i giovani collettivi poetici emergenti provenienti da tutta Italia. Attenzione anche al sociale con le mattine di sabato e domenica dedicate ai laboratori di scrittura della comunità psichiatrica Assietta e della Casa di reclusione di Opera- Milano. Quest'anno il Festival ha deciso di porre lo sguardo anche sui dialetti: ci sarà la poesia proveniente dal sud Italia (Cilento, Calabria, Puglia) ma anche un evento in milanese.

