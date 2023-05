Milano, dal Festival dei bambini e delle bambine al Bam Circus: un fine settimana a misura di under 14

di Paola Pastorini

Un fine settimana in formato baby. Dalla Festa dei bambini e delle bambine organizzata dal Comune al Bam Circus, la tre giorni di circo alla Biblioteca degli alberi, Milano ha tante idee formato ragazzi. Arte, musica e divertimento sono gli ingredienti della prima edizione del Festival dei bambini e delle bambine da oggi a domenica. Sono 60 le realtà aderenti tra musei, istituzioni, associazioni, teatri, e circa un centinaio gli appuntamenti. La manifestazione, dedicata in particolare alla fascia di età 3-12 anni, ha il suo cuore al Castello Sforzesco. Qui corsi di ceramica e giochi antichi, arazzi, scherma, tutti a ingresso libero e gratuito. Tra gli appuntamenti, Il Cine-Festival dei Marmocchi al Cinema Arlecchino con film, laboratori e animazione dai 2 ai 12 anni. Il Mudec organizza un laboratorio per insegnare l’autoritratto. E poi letture nelle biblioteche, tante iniziative ludiche da Calvairate ad Affori, Crescenzago, Ortica e Baggio. Alla Fabbrica del Vapore laboratori musicali, all’Acquario la lezione Qua la pinna.

Sempre nell’ambito della festa dei bambini tutti con il naso all’insù domani alla Bam, dove c’è Andrea Loreni passeggia su un filo a 140 metri di altezza per arrivare dal Bosco Verticale al grattacielo Unicredit (o guardando i maxischermi di piazza Gae Aulenti): è il primo appuntamento della seconda edizione di Bam Circus. La meraviglia è il filo conduttore delle iniziative. Un festival internazionale di teatro di strada e arti circensi dedicato agli 80 anni de Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry, con una rappresentazione inedita ispirata ai 100 anni dalla nascita di Italo Calvino e l’omaggio al Clown Bianco, a Fellini e alle Nuvole.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Maggio 2023, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA