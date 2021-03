Milano, feste private e cene nei ristoranti nell'ultimo weekend pre-lockdown: decine di segnalazioni, 130 multe

Boom di multe nell'ultimo weekend prima della zona rossa e del nuovo lockdown. Le forze dell'ordine si sono imbattute in party clandestini, cene nei ristoranti e assembramenti. A Milano la movida contro le regole anti-Covid ha fatto scattare più di 130 sanzioni. Decine le segnalazioni di residenti e passanti al 112. Nessun rave organizzato sui social e nessun assalto ai negozi, ma tante feste private.

Leggi anche > Zona rossa, per parrucchieri e centri estetici cosa cambia da lunedì: è già partito l'assalto

Le chiusure delle vie della movida in centro e ai Navigli hanno aiutato a gestire la situazione, ma molti giovani sono stati costretti a cambiare i luoghi di ritrovo. Nella notte tra venerdì e sabato, come riporta il Corriere della Sera, i carabinieri hanno multato 23 ragazzi, tra i 20 e i 28 anni, nei pressi di un pub a piazzale Archinto. In un appartamento di via Appiani sono stati sorpresi 21 ragazzi tra i 20 e i 24 anni. Blitz in corso Vercelli, dove si erano riuniti sei trentenni, e in via Melzi d’Eril, dove era in corso una festa con tanto di karaoke.

In un ristorante in centro sono stati sorpresi 14 clienti seduti tranquillamente a tavola per cena. Per il locale è stata disposta la chiusura per cinque giorni per il mancato rispetto della normativa anti-Covid. Intanto, però, mancano poche ore al lockdown e alla chiusura di tutti i locali.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Marzo 2021, 10:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA