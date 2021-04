Feste con i tuoi tra controlli, parchi sorvegliati speciali e divieti di assembramento: Milano sta a casa

Milano blindata a Pasqua e Pasquetta. Le autostrade, le stazioni ferroviarie e i parchi saranno controllati per evitare partenze non consentite verso le seconde case e gite fuoriporta, ma anche picnic e assembramenti in una città dove il virus corre ancora veloce. Alcune misure sono state già state prese, a partire dalla decisione della Città Metropolitana di tenere chiuso tre giorni l’Idroscalo, il “mare” di Milano che di solito è scelto da moltissime famiglie e gruppi di giovani per le grigliate. E altre misure potranno essere decise in queste ore. Il prefetto Renato Saccone, durante il tavolo per la Sicurezza di mercoledì, ha disposto «l’intensificazione della sorveglianza da parte delle forze dell’ordine» nelle varie zone “calde”: in Darsena, sulle sponde dei Navigli, nelle aree verdi, nei luoghi a rischio assembramento. Saranno predisposti anche posti di blocco lungo le arterie di ingresso e di uscita da Milano. Perché l’imperativo è «garantire le disposizioni per il contenimento della pandemia» quando i milanesi avranno la tentazione di sgarrare. Sorvegliati speciali anche i locali che non potranno rimanere aperti e non potranno accogliere i clienti: niente pranzi e cene. Non è infatti la prima volta che gli agenti hanno trovato i ristoranti con le saracinesche abbassate, ma con le comitive a cenare clandestinamente all’interno. E un’attenzione particolare sarà data ai festini in casa, perché in questo lungo weekend trapela la paura che i giovani si attrezzino per dribblare la zona rossa e incontrarsi con gli amici in appartamenti privati, magari affittati per una giornata. L’appello è al «buon senso e a tutti i milanesi di segnalare alle autorità qualora sentissero vociare o musica ad alto volume provenire da un’abitazione». Il centrodestra con il consigliere Alessandro De Chirico, in quota Forza Italia, torna anche «a chiedere al Comune di chiudere tutti i parchi recintati», proprio per evitare capannelli di persone, partite di pallone, mangiate all’aria aperta. «Il sistema dei containgressi adottato l’estate scorsa, con l’aiuto delle giacche verdi, aveva funzionato perfettamente e poteva essere replicato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA