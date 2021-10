Halloween, a Milano feste e party da paura

Maschera o mascherina? Se la prima è facoltativa per tutti i party di questo Halloween 2021, la seconda (come il Green pass) è assolutamente obbligatoria per accedere alle serate in programma domenica 31 ottobre. Travestirsi o meno poco importa; divertirsi e danzare al ritmo preferito è invece il vero must. Le discoteche e i locali milanesi si sono preparati per il primo grande evento di questo “ritorno alla normalità”.

Doppio appuntamento al Black Hole con la one-night Toilet Vergogna! che festeggia anche sabato 30 con drag queen show e selezioni pop, dance, trance e house di Erik Deep e LoZelmo, da ballare in due sale. Superparty con allestimenti scenografici e laser show per l’House of Madness del Gate Milano con due sale dove scatenarsi ai ritmi house e commerciali; stesso sound per l’Halloween 1,2,3 Scream dell’adiacente Alcatraz che apre i festeggiamenti con il live dei Family Business. Squid Game, la serie tv più discussa del momento è la protagonista The Beach, dove si ballano tracce hip hop e commerciali (con possibilità di cena) così come all’Hollywood; ai Magazzini Generali c’è il The Addams Family Halloween party; il film It ispira il party al 55 Milano; abbigliamento consigliato a tema “guerrieri della notte” per La Notte del Giudizio al The Club.

Elettronica per veri clubber all’Amnesia, al Tunnel con i set di Djlmp ed Enrico Vivaldi per la serata Take it Easy e al Volt con Denis Horvat (Vokabolarium) e Auggië (Innervisions). All’11clubroom un Halloween in salsa afrobeat, mentre al Loolapaloosa il party di Favela Chic con in console Kadillac Bustterfield e dj Mark. “Trick or Treat” all’Old Fashion è adatto a un parterre universitario amante della musica commerciale. Cena con spettacolo ispirato al The Rocky Horror Picture Show al The Grace Club e la musica di Paolino dj di Radio 105 per poi proseguire con hip hop, reggaeton e house di dj Ursoleo. Al Jazz Cafè, cena e dopocena ballando con performance a tema American Horror Story; al Sound of 70’s, cena vegan/fruttarian e sonorità rock, soul, funky e disco anni 70/80 a cura di dj Morris e Fernando Bruno.

Musica dal vivo con i Pulsation e a seguire djset di Damn Spring allo Spirit de Milan per un Halloween a tema zombie, mentre streghe e stregoni sono il giusto look al Le Jardin au Bord du Lac. Cena con delitto per l’Halloween al Dito Divino in zona piazza Affari così come al Barrio Alto, mentre al Vapore 1928, all’interno della Fabbrica del Vapore, si danza fino all’alba.

