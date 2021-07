Milano, festa in piazza ma anche tanta follìa: tram presi d'assalto. Quindici feriti, tre gravi

È stata un'esplosione di gioia, ma anche di follia, a Milano, quella che ha caratterizzato la notte dei festeggiamenti per la vittoria agli Europei, con 15 feriti soccorsi, di cui tre gravi, in piazza del Duomo; si tratta di tre ventenni ricoverati d'urgenza, due dei quali in codice rosso per lesioni varie tra cui quelle da bombe carta.

Nella festa che spesso è sfociata in incontrollata e pericolosa follia presi d'assalto i tram con tante persone che sono salite sul tetto delle motrici.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA