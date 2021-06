Milano, festa in appartamento con 27 persone: tutte multate

Nonostante l'allentamento di molte restrizioni pubbliche, può ancora capitare di incappare in sanzioni anti-Covid. Come per ventisette giovani che sono stati multati, la scorsa notte, a Milano, per aver preso parte a una festa in appartamento senza il rispetto delle norme in vigore.

È accaduto in viale Stelvio, in un Airbnb che era stato affittato da un privato, un 21enne, per un party a cui partecipavano altri 13 ragazzi e 13 ragazze tra i 19 e i 31 anni. A chiamare la polizia, verso mezzanotte, è stato un residente del palazzo. Gli agenti hanno identificato tutti i presenti a cui ora saranno spedite le sanzioni.

