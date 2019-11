Milano, festa abusiva alla Statale: aperta indagine. Il rettore: «Noi lasciati soli»

Le immagini sono eloquenti e lasciano poco spazio all'immaginazione: cestini ribaltati, cumuli di bottigliette, bicchieri ammassati e del liquido gettato sul pavimento. È il day after di una festa non autorizzata e organizzata da centinaia di ragazzi alla Statale di Milano per la notte di Halloween. Un party «abusivo», messo in piedi dagli studenti occupando illegalmente gli spazi in via Festa del Perdono, come ha denunciato il rettore dell'università, Elio Franzini, pubblicando gli scatti della serata e ricostruendo quanto accaduto.«Le immagini si commentano da sole e sono il risultato dell'ennesima occupazione illegale degli spazi della nostra università, avvenuta giovedì sera in occasione di Halloween - scrive il rettore in una lettera aperta -. Queste feste, del tutto abusive, organizzate da gruppi in larga parte esterni all'ateneo, che chiedono persino una tariffa per l'ingresso, sono state tollerate per molti anni, quasi fossero l'inevitabile prezzo da pagare per risparmiare la nostra comunità da sfregi peggiori». Durante l'«occupazione» si legge sul sito dell'università