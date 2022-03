Milano, fermato mentre tenta di rubare auto, aggredisce i poliziotti. In manette un 30enne marocchino

Stava cercando rubare dalle auto parcheggiate, quando la polizia l'ha colto in flagrante e lui si è scagliato contro due agenti. L'episodio nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, in via Ripamonti a Milano.

Una volante ha sorpreso un 30enne marocchino incensurato che ha reagito violentemente, aggredendo i poliziotti (ai quali ha provocato traumi, con prognosi di cinque giorni). Dopo essere stato fermato, il ragazzo è stato ammanettato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, gli agenti l'hanno denunciato per furto aggravato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 20:59

