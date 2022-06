Milano, ferisce in casa la compagna alla gola a Cologno Monzese: 36enne egiziano fermato dopo la fuga

Pomeriggio di paura a Cologno Monzese, alle porte di Milano. Un egiziano di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver ferito la sua compagna al collo con una bottiglia di vetro. L'uomo, che sembrava poi essersi barricato in casa invece era fuggito. Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell'appartamento, infatti, l'uomo infatti non c'era. La donna, romena di 35 anni, è stata soccorsa dal personale del 118. In casa sono stati anche trovati e portati in sicurezza tre cani di grossa taglia.

La vicenda era cominciata intorno alle 12,30 quando i vicini di casa della coppia, dopo aver sentito per l'ennesima volta un litigio furibondi e diverse invocazioni di aiuto, avevano chiamato il 112. L'egiziano, secondo quanto ricostruiranno i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni aveva aggredito la compagna, inseguendola anche dopo che la vittima aveva tentato di rifugiarsi in casa dei vicini di pianerottolo. Il compagno l'ha comunque raggiunta, riportata in casa e ferita al collo con una bottiglia.

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, la donna è stata trovata ferita sul balcone. E' stata quindi soccorsa con un'autoscala e portata in salvo. Per dare la caccia all'uomo, le forze dell'ordine hanno bloccato la tangenziale in entrata e uscita a Cologno Monzese.

